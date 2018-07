Edson Silva chega para ser o 'xerife'

Como muitos outros jogadores de futebol, ele não teve uma infância fácil. Cresceu na cidade de Palmares, na zona da mata pernambucana, e foi lá que deu os primeiros chutes na bola. "Venho de família humilde. Tive dificuldade, como todo jogador que vem do Nordeste, passei necessidade, mas nunca passei fome. Acho que por isso consegui chegar onde cheguei. Tive de lutar bastante."

Entre uma pelada e outra, Edson Silva ajudava a mãe e o avô nas atividades rurais, como cortar capim para dar de ração para os cavalos. "Eu pegava pesado no trabalho", relembra.

O garoto cresceu, ficou com 1,87 m de altura e um físico de assustar os adversários. "Todo jogador de defesa tem de ser assim, precisa garantir o pão de cada dia", afirma, rindo.

As comparações com Domingos, zagueiro com passagens por Santos e Portuguesa, principalmente por causa da semelhança física, são inevitáveis. "Deixa o Domingos para lá e eu para cá. Apesar de que sou mais bonito do que ele", brinca.

Edson Silva fez uma boa temporada pelo Figueirense e chamou a atenção dos dirigentes do São Paulo. Agora, sabe que precisa agarrar a chance de sua vida.