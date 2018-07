Edu Dracena defende Muricy e projeta subida do Santos O capitão Edu Dracena rebateu ponto a ponto as críticas que Muricy Ramalho vem recebendo de conselheiros e dirigentes santistas. Inúmeras fontes dão como certa a queda do treinador se o Santos não ganhar do Corinthians domingo. "É a cultura do futebol brasileiro. Quando não se ganha, a pressão é muito grande em cima do treinador", disse.