Edu Dracena tenta acelerar recuperação

SANTOS - O zagueiro Edu Dracena corre contra o tempo para poder voltar a atuar pelo Santos já na estreia do Campeonato Paulista, dia 20 de janeiro, contra o São Bernardo. A pressa do time é pela falta de zagueiros no elenco para 2013, pois as saídas de Bruno Rodrigo e David Braz são quase certas.

Sem jogar desde julho, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo, Edu Dracena continua fazendo trabalhos mesmo nas férias para se recuperar. Caso não consiga voltar a tempo, o técnico Muricy Ramalho vai ter que promover algum zagueiro da categoria de base e o favorito para isso é Gustavo Henrique, de 19 anos. No momento apenas Durval e o recém-contratado Neto têm condições de jogo.