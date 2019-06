Eduardo de Deus obtém índice nos 110m com barreira para o Mundial e o Pan

O brasileiro Eduardo Rodrigues de Deus conquistou, nesta terça-feira, o índice da prova dos 110 metros com barreiras para os dois dos principais eventos da temporada de atletismo, o Mundial de Doha, que será disputado de 27 de setembro a 6 de outubro, e para os Jogos Pan-Americanos de Lima, que ocorrerão de 27 de julho a 10 de agosto.

A obtenção do índice veio no Paavo Nurmi Games, realizado na cidade de Turku, na Finlândia, com o brasileiro vencendo a prova em 13s42. O seu tempo foi apenas 0s04 mais rápido do que a marca exigida para o Mundial - 13s46 -, mas bem melhor do que o estipulado para o Pan, de 13s80.

No seu triunfo, Eduardo deixou para trás o italiano Hassane Fofana, segundo colocado no meeting finlandês com 13s44, e o britânico David King, o terceiro, com a marca de 13s56.

Eduardo é, hoje, o segundo colocado no ranking brasileiro dos 110m com barreiras, liderado por Gabriel Constantino, com 13s38. E Gabriel também competiu nesta terça, no Meeting de Montreuil, na França, ficando em terceiro lugar na prova 13s56, a 0s04 do francês Wilhem Belocian, o vencedor da prova.