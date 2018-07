Eduardo Paes pede 'vergonha na cara' e investimento no esporte

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, aproveitou a inauguração do Centro de Treinamento (CT) de Ginástica Artística, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, para cobrar maior investimento do governo federal no esporte de alto rendimento. Em tom quase de campanha, Paes discursou pedindo para o País "tomar vergonha na cara".

"O desafio do Brasil é tomar vergonha na cara e apoiar o esporte como ele deve ser apoiado, e especialmente o esporte de alto rendimento. É preciso começar a investir de maneira mais enfática no esporte de alto rendimento. Um país com este tamanho, com estas dimensões, que quer ser um país desenvolvido, tem que entender que o esporte precisa (de apoio)", disse o prefeito.

"O poder público, o governo, precisa ajudar. A Olimpíada vai deixar um enorme legado para esta cidade, e não pode ter injustiça maior do que acabar a Olimpíada, ficar um super legado pra cidade e não ficar um legado esportivo", discursou.