Eduardo Santos busca redenção no Mundial de Judô

Isso porque Tiago Camilo, titular absoluto da seleção brasileira e campeão mundial no Rio em 2007, sofreu uma lesão no ombro num treino segunda-feira e acabou cortado da delegação. Eduardo Santos, que já havia sido convocado para ser reserva na disputa por equipes, foi promovido para lutar também na chave individual.

"Eu soube da notícia de que lutaria o individual após uma reunião da comissão técnica, quando eles tomaram a decisão de como proceder após a contusão do Tiago. Fiquei bem triste pelo lado do Tiago, porque eu sei que ele é uma grande pessoa, um atleta fantástico e que fez tudo certinho para estar aqui. Por outro lado, claro, fiquei bastante feliz por mim e por ter a oportunidade de entrar no Campeonato Mundial, mostrar meu trabalho e que eu tenho meu valor", contou Eduardo Santos.

A mudança de status dele abriu uma vaga na seleção, que ficou com Eduardo Bettoni. Chamado no ranking mundial de Eduardo Silva, o atleta do Minas Tênis Clube soube da convocação pouco antes da apresentação dos atletas e teve de correr para o Rio, onde se encontrou com o resto da delegação na manhã desta quarta-feira.

"Fiquei surpreso (com a convocação), claro. Mas para mim é excelente... Tenho um histórico muito bom em competições por equipes e gosto desse tipo de disputa. Infelizmente não foi do jeito que eu planejei estar dentro da equipe, mas pretendo substituir o Tiago muito bem, é um grande atleta, sou fã dele e de toda a sua história", disse Bettoni, que ajudou o Brasil a conquistar a medalha de bronze por equipes na Universíade de Kazan, há um mês. Na ocasião, perdeu duas lutas e venceu só uma.