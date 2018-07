Eduardo Santos perde na estreia no Mundial de Judô

RIO - Durou menos de cinco minutos a participação de Eduardo Santos no Mundial de Judô, que está sendo realizado no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio. Nesta sexta-feira, o brasileiro foi eliminado logo na sua luta de estreia na categoria até 81kg ao perder para o sueco Joakim Dvarby.

Eduardo Santos foi convocado para representar o Brasil no Mundial de Judô em razão do afastamento de Tiago Camilo, dono de duas medalhas olímpicas, por causa de uma lesão. Mas o brasileiro, que está em 38º lugar no ranking mundial da sua categoria, caiu logo na sua primeira luta.

Nesta sexta, Eduardo Santos até começou a luta melhor diante do judoca sueco, apenas o número 69 do mundo, que levou uma punição no início do combate. Depois, a arbitragem voltou a aplicar shido, sendo um para cada lutador. Assim, o brasileiro permaneceu em vantagem.

Com isso, Eduardo Santos preferiu ser cauteloso na parte final da luta, mas foi imobilizado pelo sueco quando faltavam seis segundos para o encerramento. Assim, o brasileiro acabou sendo eliminado no Mundial de Judô, enquanto Dvarby avançou para a segunda rodada.

Apesar da derrota de Eduardo Santos, o Brasil ainda tem duas chances de conquistar medalha no Mundial de Judô nesta sexta-feira, com as participações de Mayra Aguiar (até 78kg) e Maria Portela (até 70kg).