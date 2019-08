Eduardo Yudi dá 4º ouro ao judô brasileiro no Pan; Valéria é campeã no caratê

Eduardo Yudi garantiu neste sábado a quarta medalha de ouro do Brasil na disputa do judô nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Na final do peso meio-médio (até 81kg), ele precisou de apenas 18 segundos para superar o dominicano Medickson Del Orbe com um ippon. Já Alexia Castilhos (63kg) garantiu o bronze.

Nas fases anteriores, Yudi superou o argentino Luis Vega, nas quartas de final, e o norte-americano Jack Hatton, nas semifinais. "Eu pensei que ia ser uma luta dura. Mas eu já estava bem focado no que eu ia fazer e deu certo logo no começo. Eu estava bem focado, queria essa vitória", disse o brasileiro, ao SporTV, garantindo ter se surpreendido com a rápida conquista na luta pelo ouro.

Alexia, por sua vez, derrotou a norte-americana Hannah Martin nas quartas de final, mas perdeu por ippon, nas semifinais, para a venezuelana Anriquelis Barrios. Só que se recuperou na luta pelo bronze ao derrotar a equatoriana Estefanía García, ouro no Pan de 2015.

Também neste sábado, Rafael Macedo (até 90kg) perdeu a luta pelo bronze para o peruano Yuta Galareta, enquanto Ellen Santana (70kg) foi derrotada nas duas lutas que fez e acabou em sétimo.

Com o ouro de Yudi, o Brasil passa a somar seis medalhas no Pan. Nos dias anteriores, foram três ouros (Renan Torres, Larissa Pimenta e Rafaela Silva), uma prata (Daniel Cargnin) e um bronze (Jeferson Santos).

CARATÊ - Também neste sábado no Pan, Valéria Kumizaki faturou a medalha de ouro na categoria até 52kg ao superar por 4 a 1 a canadense Kathryn Campbell na final. Foi o quarto Pan consecutivo em que a brasileira subiu ao pódio - prata no Rio-2007, bronze em Guadalajara-2011, e ouro em Montreal-2015. Já Jessica Linhares levou a prata na categoria até 50kg.