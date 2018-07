Efeito Libertadores

Pode parecer ironia, mas o Corinthians está mais leve, depois da desilusão na Libertadores. O baque provocado pela saída precoce foi significativo, porém compensado na mesma proporção em que se acumulam bons resultados na Série A. O time de Mano Menezes ainda não mostra futebol entusiasmante, ainda assim dá a impressão de ter tirado um enorme peso das costas. Por mais que se diga o contrário, a expectativa exagerada na Libertadores e a cobrança por sucesso a todo custo emperravam a vida alvinegra.

As vitórias têm surgido com alguma dificuldade ou de forma polêmica, como a de ontem à tarde contra o Fluminense, De qualquer forma, o acúmulo de pontos indica a retomada do bom caminho. O Corinthians precisa aproveitar essa vantagem inicial, acalmar-se de vez e consolidar sua disposição de brigar pelo título. Redundância falar que o campeonato é longo e que muita água vai rolar até dezembro. Isso o bom senso revela desde a invenção do futebol. Mas, diria o conselheiro Acácio, nada melhor do que aproveitar a maré favorável.

O Corinthians tenta nadar de braçada. Se bem que com uma força do apito. Leonardo Gaciba se enroscou em dois lances delicados contra o Flu de Muricy Ramalho: a falta que deu origem ao gol da vitória e um gol de Rodriguinho mal anulado. Para contrabalançar, o árbitro ignorou pênalti de Gum em Defederico.

Mano continua a busca da formação impecável e não sonega oportunidades. Souza jogou novamente no lugar de Ronaldo e foi o atacante esforçado e limitado de sempre. Tcheco e Paulo André entraram, sem acrescentar. O elenco do Corinthians parece supermercado "genérico": não falta fartura, mas a qualidade... Tá bom, pra ser justo, registre-se que não é diferente do que tem por aí.

Quem te viu, quem te vê. O São Paulo ficou mais robusto, depois de livrar-se do Cruzeiro, na Libertadores, com duas apresentações sob medida. Parece que tomou a poção mágica preparada pelo drúida da aldeia do Asterix. No Sul, suportou com altivez a pressão do Inter, seu próximo rival na corrida pela América, e volta pra casa com 2 a 0 na bagagem. Não foi uma superioridade descomunal, como a dos gauleses contra os romanos nas aventuras criadas por Goscinny e Uderzo. Tampouco passou por aperto.

O ponto forte do tricolor de Ricardo Gomes é o sistema defensivo, que voltou a funcionar à perfeição como na Libertadores. O ataque criou três chances, aproveitou duas e estamos conversados. Fernandão, com um gol, caminha para tornar-se logo o queridinho da torcida. O desafio é manter a eficiência.

Cartões e hipocrisia. Não aguento mais ver árbitros que querem mostrar serviço distribuindo cartões como verbas públicas em época de campanha eleitoral ao mesmo tempo em que errar descaradamente em impedimentos, pênaltis e gols. No sábado, dois episódios que poderiam ser resolvidos com bom senso e advertência resultaram em expulsões. O bate-boca entre Marcos Assunção (Palmeiras) e Douglas (Grêmio) é um deles. O outro foi o desentendimento entre os botafoguenses Caio e Herrera.

Gols de letras. A Copa se aproxima e as livrarias recebem um penca de obras sobre futebol. Há trabalhos soberbos e cito alguns: Os 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro, de Marcelo Barreto; Os 11 maiores volantes do futebol brasileiro, de Sidney Garambone; As melhores seleções brasileiras de todos os tempos, de Milton Leite; As melhores seleções estrangeiras de todos os tempos, de Mauro Beting; O mundo das Copas, de Lycio Velloso Ribas . Hoje, Luís Augusto Simon lança Os donos do mundo, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, a partir das 19h00. Livros para devorar.