Efeito Weggis leva metade das seleções para os alpes suíços

Enquanto o Brasil ainda tem pesadelos quando se lembra da passagem por Weggis, nos alpes suíços, em 2006, a realidade é que a iniciativa abriu os olhos de várias equipes para a região. Dois adversários do time de Dunga estão na Suíça. A Coreia do Norte mantém seus treinos secretos na estação de esqui de Anzere e a Costa do Marfim está nas proximidades de Montreux. Paraguai, Argélia, Grécia e Japão, além da própria Suíça, estão nos alpes. Itália e França usam suas parcelas de território para treinar. Já Inglaterra e Sérvia estão na Áustria.

Um dos motivos para a escolha, além de segurança e privacidade, é o fato de que cinco das nove cidades-sede da Copa estão acima dos 1.300 m de altitude. E as cidades agradecem. De acordo com a Fifa, cada equipe recebeu, pela primeira vez, US$ 1 milhão para financiar os treinos.

Muitos donos de hotéis e prefeitos de pequenas cidades esperam um "efeito Weggis" para suas contas. O lugar que abrigou a polêmica preparação do Brasil em 2006 teve o dobro de visitantes nos dois anos seguintes à passagem do time de Parreira. / J.C.