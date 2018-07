Eficiência premiada

Relação delicada. Vira e mexe, atletas, técnicos, cartolas escolhem a imprensa como inimiga. Enxergam os meios de comunicação como alimentadores de polêmicas e usam críticas - supostas ou verdadeiras, sensatas ou exageradas - para justificar êxitos ou fracassos. Já me incomodei com essa postura, fonte de atritos inúteis. Hoje, não ligo mais. Entendo que certos profissionais precisam de fantasmas para seguir em frente.

Batuco estas reflexões ao ser dada a largada para aquele que deve ser mais um período delicado no relacionamento entre imprensa e personagens do futebol. Palco, a África do Sul, com o Mundial como pano de fundo. Pode esperar que não faltarão pinicadas de ambos os lados, sobretudo à medida que o tempo passar e o stress correr solto. Com uma ressalva: jornalista tem a obrigação de não distorcer, independentemente de obstáculos.

Cada oponente tem suas razões para ficar amuado. Veja o Dunga. Há duas décadas destila amargura nos contatos com repórteres, porque um dia algum cretino usou a expressão "Era Dunga" como sinônimo do fiasco da seleção comandada por Lazaroni em 1990. A frase pegou e ficou nele como chaga jamais fechada. Na aparência não adiantou a redenção de quatro anos mais tarde, nos EUA, quando o brioso volante levantou a taça de campeão do mundo. Tampouco valeram os elogios que recebeu por sua carreira vitoriosa e correta. Dunga não superou o ressentimento.

O abismo tornou-se maior depois de assumir a seleção. Como treinador foi bombardeado, com e sem razão, e não poupou contragolpes. O mais recente vem desde já, na preparação do grupo em Curitiba, com a perspectiva de estender-se na aventura africana: a imprensa ficará o mais distante possível da seleção. Em nome de concentração e privacidade, torcedores terão em conta-gotas informações sobre os movimentos de seus astros. A mídia será confinada.

O trabalho jornalístico no Paraná começou com estrutura precária, conforme relatam enviados especiais, e serve de amostra do que os aguarda mais adiante. Esse chega-pra-lá pode servir de estímulo à seleção - e que os anjos a protejam. Mas me parece desnecessário e contraproducente. Passa-se imagem antipática de uma seleção vista com carinho mundo afora.

Detesto mordomias, abro mão de cafezinho, sanduíches, refrigerantes oficiais. Ignoro brindes e mimos. Prezo a cordialidade como sinal de respeito profissional. Respeito que deve ser recíproco e traduzir-se em análises corretas e isentas. Deus nos livre do sensacionalismo, da busca do pêlo em ovo tão comum nestes momentos. Deus nos livre igualmente do ufanismo, da imprensa chapa-branca, patrioteira, de olho só em audiência. Essa deforma e é tão nefasta quanto aquela que adora a polêmica infundada também em busca de ibope.

Paciência, equilíbrio, senso crítico terão de ser qualidades imprescindíveis e marcantes nos relatos sobre as andanças do Brasil na África. Assim, quem sabe, um dia postura transparente e independente da imprensa não seja confundida nem com parceira nem com inimizade ou com "torcer contra". Todos ganharemos.