eFootball 2022: nova atualização conta com melhorias gráficas, técnicas e pedidos da comunidade

A Konami segue trabalhando nas melhorias no eFootball 2022, simulador de futebol gratuito e substituto do antigo Pro Evolution Soccer. Anunciada ainda no ano passado, a versão 1.0.0, que chega ao público no próximo dia 14 de abril, trará aos fãs novidades, atualizações e alterações na gameplay.

Lançado em setembro, o eFootball recebeu críticas dos fãs sobre o estado do jogo. Com problemas na parte técnica e gráfica, a versão inicial passou longe de agradar ao público alvo. Desde então, a Konami passou a escutar sua comunidade e se esforçar em corrigir os erros do lançamento.

Após uma consulta com seus fãs, a empresa anunciou o lançamento dessa atualização para novembro de 2021, mas teve de ser adiada por causa da demanda de trabalho gerada. Cinco meses depois, a versão 1.0.0, gratuita do eFootball, teve suas primeiras novidades reveladas à imprensa.

Ouvindo a Comunidade

"Melhorar a gameplay". Esse foi o lema da Konami enquanto trabalhava nessa nova versão. Após consulta à comunidade, a principal demanda dos fãs era pelo aprimoramento na jogabilidade do eFootball, que fugia da essência do Pro Evolution Soccer. A gameplay não era fluida, como os antigos jogos da franquia e a versão inicial não era o que os desenvolvedores tinham em mente, com erros e desempenho aquém do esperado.

Em setembro, a Konami chegou a anunciar um "Road Map", que é um plano que a companhia desejava traçar no pós lançamento do jogo, mas teve de ser modificado após decidirem focar nas mudanças pedidas pela comunidade.

"Quando falamos em 'dar aos fãs o que eles querem' significa que paramos o que estávamos fazendo e os escutamos. Levamos em consideração o que a comunidade queria para essa atualização", afirmou Robbye Ron, gerente da marca eFootball da Konami.

"Claro, que quando as coisas não dão certo, é fácil dizer 'é, deveríamos ter voltado atrás'. Mas neste momento, com a versão 1.0.0 estamos satisfeitos com o estado do jogo", complementou.

Novos modos e melhorias

O principal destaque dessa versão é o retorno à essência da franquia. "Estamos de volta", contou Ron durante evento de teste da nova versão. A gameplay, assim como os antigos jogos, volta a ser dinâmica e intuitiva. "Em uma semana, você já entende e domina a jogabilidade do eFootball".

A qualidade gráfica, destaque das franquias Pro Evolution Soccer e eFootball nos últimos anos e que nunca foi uma reclamação dos fãs, foi aprimorada. Com maior riqueza de detalhes e definição dos pixels, o jogador continua a se sentir imerso no Camp Nou ou na Neo Química Arena.

"Esse realismo segue sendo um dos pilares do eFootball na nova versão. A diferença entre clubes brasileiros e estrangeiros vai além do uniforme e do nome dos jogadores", afirmou o gerente da marca. O estilo, técnica e velocidade de jogo diferenciam cada um dos times e tornam cada gameplay único, "diferente de outros jogos".

A defesa, que nunca foi um dos destaques do simulador, recebeu uma atenção especial da Konami para essa atualização. Novas formas de marcação e de pressão, além de estimular o jogador a se aprofundar nos sistemas táticos, facilitam a jogabilidade.

Com a bola no ataque, a Konami alterou a velocidade do jogo e das animações. Movimentos mais dinâmicos, mas sem escapar do realismo e imersão que o eFootball proporciona. Dessa forma, os jogadores terão maiores alternativas para criarem suas próprias jogadas e formularem suas próprias táticas.

Um dos novos sistemas, "pass and run" (passe e corra, em tradução livre), possibilita aos jogadores criarem espaços durante suas jogadas de ataque, se utilizando de passes rápidos e das movimentações melhoradas nessa nova versão. Será possível "atrair" os zagueiros com esses novos lances, surgindo assim alternativas ofensivas.

Passes, finalizações, lançamentos e jogadas corpo a corpo aprimoradas são outros destaques dessa atualização. O "Shoulder charge" (carga de ombro) é uma dessas novas mecânicas e possibilita ao jogador ter mais controle e domínio para recuperar a posse de bola do atacante. A lista completa, com todas as novidades e alterações, está disponível no site oficial do eFootball.

Além das melhorias técnicas, essa versão também contará com aprimoramentos nos serviços online e no tempo de carregamento dos menus e do jogo. O "Dream Team", reformulação do Creative Team e MyClub, é o novo modo de destaque para essa versão. Assim como o "Ultimate Team" do FIFA, da rival EA Sports, ele dará aos jogadores a possibilidade de criar sua própria seleção, seu "Time dos Sonhos".

O modo terá microtransações, mas também será possível adquirir novas peças para o elenco a partir dos "Game Points", que poderão ser obtidos através de recompensas dentro do jogo.

Adiamento da versão Mobile

Anunciado ainda em novembro, a atualização do eFootball 2022 mobile, para os sistemas Android e IOS, voltou a ser adiada. Em nota, a Konami comunicou que pede "desculpas pelo adiamento da atualização da versão mobile do eFootball 2022. A equipe de desenvolvimento está trabalhando muito na versão mobile do jogo para garantir que o lançamento seja da melhor qualidade possível - uma coisa que os nossos fãs merecem".

Um anúncio será realizado em breve, com mais informações sobre essa atualização, que também deve contar com a integração "crossplay" entre as plataformas. A versão 1.0.0 chega, nesse primeiro momento, para Playstation 4 e 5, PlayStation 4, PC e Xbox Series X e S.