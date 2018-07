Egito anuncia boicote a Mundial de Natação organizado no Catar

O Egito anunciou nesta quarta-feira que não vai participar do Mundial de Natação em Piscina Curta, que acontecerá em dezembro, em Doha, no Catar. O país africano é o terceiro, em apenas uma semana, a comunicar boicote por razões políticas a um evento esportivo realizado no emirado.

Respectivamente na sexta-feira e na segunda-feira passadas, Bahrein e Emirados Árabes Unidos anunciaram que não vão disputar Mundial Masculino de Handebol de 2015, que será realizado no Catar, em janeiro. Os dois países, assim como a Arábia Saudita, retiraram seus embaixadores de Doha em março, como um protesto contra o apoio do Catar a grupos islâmicos em todo o Oriente Médio.O Egito também está classificado para o Mundial de Handebol, mas ainda não se posicionou quanto a um boicote, por enquanto restrito ao Mundial de Natação. A Fina (Federação Internacional de Natação) lamentou a decisão da federação egípcia e destacou que o evento segue com a participação prevista de 170 países.