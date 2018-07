Egito e Gana ficam a caminho do Brasil

Campeão da África, hegemônico em seu continente, o Egito não tem a mesma sorte quando o assunto é Eliminatórias. Desta vez, deve ter mais tranquilidade na chave com Zimbábue, Guiné e talvez Moçambique.

A equipe egípcia pode voltar à Copa do Mundo depois de 24 anos - disputou pela última vez em 1990, na Itália.

Muito mais difícil é a situação do Marrocos e da Costa do Marfim, tradicionais seleções africanas e que costumam marcar presença nas Copas. Rivais no grupo C, um dos dois cai e não viaja ao Brasil em 2014.

Camarões também pode ter problemas se Togo e República Democrática do Congo confirmarem favoritismo no primeiro confronto mata-mata. Nesse caso, haverá três seleções fortes disputando apenas uma vaga.

A África tem Eliminatórias difícil também porque inclui um novo mata-mata para os que sobreviverem à fase de grupos.

Atenção à Africa do Sul, sede da última Copa - acabou sendo eliminada na primeira fase em grupo que continha Uruguai, França e México -, hoje continua sem ter um time forte e não surpreenderia se ficasse de fora da competição de 2014.

Quem pode chegar forte ao Brasil, em 2014, é a seleção de Gana. A melhor africana na Copa do Mundo da África do Sul, há um ano, ainda terá a geração de Essien, do Chelsea, e misturará a eles uma parte da equipe campeã mundial sub-20 há dois anos.

Se o Brasil tem esperança na geração de Paulo Henrique Ganso, vale lembrar que o camisa 10 do Santos estava em campo na final do Mundial, e perdeu para os ganenses. Nas Eliminatórias, Gana está num grupo relativamente tranquilo, com Zâmbia e Sudão.