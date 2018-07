Eibar bate Celta de Vigo e entra na zona de classificação para Liga Europa

O Eibar foi beneficiado pela derrota do Athletic Bilbao na sexta-feira e subiu para a sexta colocação, mesmo número dos bascos, mas com vantagem nos critérios de desempate. O Celta, por sua vez, faz campanha apenas regular e está no meio da tabela, em décimo, com 41 pontos.

Mesmo fora de casa, o Eibar tomou a iniciativa neste domingo e foi para o ataque. Os visitantes não demoraram a abrir o placar, logo aos 12 minutos, quando Sergi Enrich recebeu lançamento longo e deu bela ajeitada de cabeça para Kike, que dominou e bateu da meia-lua.

O Celta se lançou em busca do empate, mas foi castigado no início da etapa final. Aos cinco minutos, o Eibar fez bela jogada pela esquerda, Antonio Luna foi à linha de fundo e tocou para trás. Pedro León chegou na entrada da área batendo de primeira para vencer o goleiro e fechar o placar.

Cada vez mais próximo da Liga Europa, o Eibar volta a campo no domingo da semana que vem, quando visita o Betis. Já o Celta volta as atenções justamente para a Liga Europa, pela qual começa a definir o confronto de quartas de final diante do Genk na quinta-feira, em casa.

VALENCIA VENCE - No outro jogo já encerrado deste domingo pelo Espanhol, o Valencia chegou à terceira vitória consecutiva e espantou qualquer possibilidade de rebaixamento ao derrotar o Granada por 3 a 1, fora de casa. O resultado levou a equipe a 39 pontos, já na 12.ª colocação, enquanto o Granada tem apenas 20 e é o penúltimo colocado.

Um dos responsáveis por essa recuperação do Valencia, o italiano Simone Zaza, contratado durante o Espanhol, definiu a vitória neste domingo com dois gols nos primeiros 20 minutos. No início do segundo tempo, Santi Mina marcou o terceiro, antes que Ponce fizesse o gol de honra dos donos da casa.