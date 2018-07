Eike 'põe' Bruno Senna na Williams

Os rumores de que Bruno Senna já tem vaga assegurada na Williams ganharam mais força ontem. O bilionário brasileiro Eike Batista escreveu, em sua conta no Twitter, que o piloto brasileiro está garantido. "Simples, ele vai correr pela Williams!".

Bruno não confirma. Seu relato foi postado no Facebook. "Apesar de alguns rumores, a minha situação permanece a mesma de antes, ou seja, ainda não estou confirmado em nenhuma equipe e continuo batalhando por uma vaga na F1."

A assessoria de imprensa de Bruno vai na mesma linha: o piloto está aguardando o posicionamento da Williams.

A própria assessoria de imprensa do grupo EBX não confirma a informação lançada por seu proprietário. O conglomerado se limita a afirmar que está sendo "avaliada a continuidade do patrocínio a Bruno Senna".

Em 2010, a empresa de óleo e gás do grupo, a OGX, patrocinou o piloto, que correu oito etapas pela Lotus Renault.

Bruno desejava permanecer nessa equipe, mas as portas se fecharam quando foi anunciado que seus pilotos em 2012 serão Kimi Raikkonen e Romain Grosjean.

A Williams está em delicada situação financeira e o piloto que puder contribuir com o maior reforço ao seu combalido caixa certamente receberá a preferência.

A tradicional equipe inglesa perdeu seu patrocinador principal no final do ano, a AT&T. Antes, outras importantes fontes de recursos também secaram, como as da Phillips e do Royal Bank of Scotland.

Seu único piloto confirmado até o momento é Pastor Maldonado, bancado pela PDVSA, a estatal petrolífera venezuelana.

Especula-se que a PDVSA invista o equivalente a R$ 80 milhões por ano na Williams.

No ano passado, a Williams marcou apenas cinco pontos, e ficou à frente somente das equipes nanicas: Lotus (que passará a ser chamada de Caterham), Virgin (Marussia) e HRT.

Os pilotos que concorrem com Bruno pelo assento são Rubens Barrichello, que correu pela Williams no ano passado e em 2010, e o alemão Adrian Sutil.

A Williams, hoje em decadência, é a terceira equipe mais vitoriosa da história da Fórmula 1, com nove títulos do Mundial de Construtores, e fez sete pilotos campeões.