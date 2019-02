El Guerrouj felicita Tefera por quebrar seu recorde dos 1.500 metros após 22 anos

Após bater no sábado o recorde mundial dos 1.500 metros em pista coberta, o etíope Samuel Tefera foi felicitado neste domingo pelo marroquino Hicham El Guerrouj, antigo dono da marca. Com apenas 19 anos, a revelação do atletismo fez o tempo de 3min31s04 no Grand Prix de Birmingham, na Inglaterra, superando os 3min31s18 obtidos por El Guerrouj em 2 de fevereiro de 1997 em uma competição em Stuttgart, na Alemanha.

"Estou muito orgulhoso e feliz por ter mantido o recorde dos 1.500 metros em pista coberta por 22 anos. Quero parabenizar Samuel Tefera por sua excelente carreira e desejar-lhe boa sorte para o resto de sua carreira", publicou El Guerrouj, em sua conta no Twitter.

O marroquino foi ouro olímpico duplo em Atenas/2004, na Grécia, nas provas dos 1.500 e dos 5.000 metros, e quatro vezes campeão mundial ao ar livre (outdoor) nos 1.500 metros e três em pista coberta (duas nos 1.500 e uma nos 3.000 metros). Ele ainda é o dono do recorde mundial dos 1.500 metros ao ar livre - cravou 3min26s00 em uma competição em 1998.