El Shaarawy salva o Milan e vira artilheiro isolado A precisão que faltou ao uruguaio Cavani para definir a vitória do Napoli sobrou ao garoto El Shaarawy para garantir ao Milan o empate por 2 a 2 no jogo disputado ontem em Nápoles. Ele marcou duas vezes e se isolou na artilharia do Campeonato Italiano com dez, deixando para trás Cavani e o argentino Lamela (Roma) com oito.