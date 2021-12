Warholm e Thompson-Herah são eleitos atletas do ano pela World Athletics

A jamaicana Elaine Thompson-Herah e o norueguês Karsten Warholm foram eleitos os atletas do ano pela World Athletics, em evento realizado nesta quarta-feira em Mônaco. Os dois tiveram desmpenho marcante nos Jogos de Tóquio.

Thompson-Herah, de 29 anos, revalidou os títulos olímpicos dos 100 e 200 metros conquistados na Rio-2016 e em Tóquio também somou o ouro no revezamento 4x100 m.

A velocista jamaicana, que dominou as provas de velocidade durante o ano, também bateu a segunda melhor marca mundial da história nos 100m em agosto nos Estados Unidos, com 10,54, ficando muito próxima do recorde histórico marcado pela americana Florence Griffith-Joyner, 10,46 em 1988.

“Ainda tenho muito que fazer no atletismo. Estive perto do recorde mundial, tudo é possível, não estou pronta para me aposentar”, avisou. Na votação, Thompson-Herah superou as demais atletas indicadas, entre eles a venezuelana Yulimar Rojas, campeã olímpica do salto triplo.

Já Karsten Warholm, de 25 anos, tornou-se um dos principais nomes do atletismo dos últimos Jogos quando pulverizou com 45 segundos e 94 centésimos seu próprio recorde mundial (46,70) nos 400 metros com barreiras, após um grande duelo com o americano Rai Benjamin (46,17).

Ambos bateram naquele dia o tempo de 47,78 que o norte-americano Kevin Young alcançou em Barcelona 1992 e que foi um recorde mundial por mais de 30 anos, até que Warholm conseguiu vencê-lo em Oslo pouco antes dos Jogos, 46,70.

"Trabalhei muito para estar sempre melhor, mas está a ficar cada vez mais difícil porque já forcei muito os meus limites", acrescentou. Warholm se torna o primeiro atleta norueguês a conquistar este prêmio, criado em 1988. Ele sucede o sueco Armand Duplantis.