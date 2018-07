Elaine Thompson vence os 100m na Diamond League e fatura R$ 157 mil

Após decepcionar no Mundial de Atletismo de Londres, a velocista jamaicana Elaine Thompson se redimiu nesta sexta-feira ao vencer os 100 metros e faturar o prêmio de US$ 50 mil (cerca de R$ 157 mil) pelo título da prova na temporada 2017 da Diamond League. A vitória geral veio com o triunfo obtido na etapa de Bruxelas, na Bélgica.

Thompson, que ficou de fora do pódio em Londres, venceu a prova desta sexta com o tempo de 10s92, logo à frente da marfinense Marie-Josee Ta Lou, com 10s93. A nigeriana Blessing Okagbare-Ighoteguonor foi a terceira colocada, com o tempo de 11s07. Com o resultado, a jamaicana venceu pela segunda vez consecutiva o prêmio da Diamond League.

Enquanto Thompson celebrava a conquista, Shaunae Miller-Uibo, das Bahamas, faturava o segundo título da Diamond League nesta mesma temporada. Após vencer nos 200 metros, na semana passada, na etapa de Zurique, ela levou a melhor nos 400 metros, com o tempo de 49s46, a melhor marca da temporada.

Salwa Eid Naser, do Bahrein, faturou a medalha de prata, com 49s88. E a norte-americana Courtney Okolo, com 50s91. Com a dupla conquista na Diamond League, a campeã olímpica Miller-Uibo acumulou a soma de US$ 100 mil (cerca de R$ 315 mil).

No salto com vara, a grega Ekaterini Stefanidi, atual campeã olímpica e mundial, confirmou o favoritismo e levou o prêmio geral da competição. Ela venceu a prova desta sexta com 4,85 metros, dez centímetros a mais que a norte-americana Sandi Morris. No salto em altura, a situação se repetiu com a russa Maria Lasitskene, com 2,02 metros.

No masculino, a tradicional prova dos 100 metros foi vencida pelo jamaicano Yohan Blake, campeão mundial de 2011. Ele anotou o modesto tempo de 10s02 numa prova marcada pela cautela, em razão da chuva. A disputa não contou com o já aposentado Usain Bolt e o norte-americano Justin Gatlin, campeão mundial em Londres.