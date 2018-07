Elano vê Mundial de Clubes como redenção após Copa do Mundo

NAGOYA - O meio-campista Elano revelou nesta sexta-feira que espera realizar um sonho no Mundial de Clubes, que está sendo realizado no Japão, um ano depois do esperado. Destaque da seleção brasileira nos primeiros jogos da Copa do Mundo de 2010, o jogador santista ficou fora do mata-mata do torneio na África do Sul por conta de uma lesão sofrida durante partida contra a Costa do Marfim e viu a equipe ser eliminada nas quartas de final pela Holanda.

"Eu comecei bem na Copa do Mundo, mas depois me machuquei e nesta temporada também tive algumas lesões", disse Elano. "Assim, o objetivo agora é vencer o Mundial de Clubes e estou dando muita importância para este torneio", completou o meia, que sofreu com várias contusões nesta temporada.

Sem ter faturado o título da Copa do Mundo pela seleção brasileira, Elano demonstrou motivação para não deixar a nova oportunidade escapar, agora pelo Santos, no Mundial de Clubes. "Esses dois jogos são o maior objetivo da minha vida. Estou me preparando psicologicamente. Quero ser uma peça importante dessa campanha".

O Santos vai entrar em campo no Mundial de Clubes na quarta-feira, quando a equipe enfrentará o vencedor do duelo entre Monterrey, do México, e Kashiwa Reysol, do Japão, que será disputado no domingo.