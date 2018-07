Élber celebra gol e exalta chegada de Paulo Bento: 'Fará o Cruzeiro crescer' O meia Élber é um dos principais destaques desse início irregular do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. No duelo diante do Figueirense, no último sábado, por exemplo, foi ele quem iniciou a reação na busca pelo empate em casa por 2 a 2 com um lindo gol. O feito foi comemorado pelo jogador, mas não o impediu de apontar os defeitos do time já pensando no duelo com o Santa Cruz, quarta-feira, no Recife.