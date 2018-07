Ele já fez bem pior

Se fosse nos tempos em que defendeu a Ferrari, eu diria que Schumacher, por ser extremamente competitivo, não pensou duas vezes quando viu a chance de ganhar uma posição, mesmo que fosse pular de sétimo para sexto. Sem falar no fato de ter o peso da Ferrari a seu lado no caso de uma eventual discussão política com a FIA. Hoje tenho visto Schumacher como uma pessoa bem diferente e, sem prejuízo do espírito profissional que ainda norteia sua carreira , é, sem sombra de dúvida, um sujeito bem mais relaxado.

Coincidentemente, na sexta-feira estive com ele em um contato rápido durante um jantar no barco de um amigo brasileiro, e pouco se conversou de F-1, o que era inimaginável poucos anos atrás. Aliás, só se falou de corrida para citar como referência o Desafio Internacional das Estrelas de novembro passado em Florianópolis e o quanto ele emagreceu de lá para cá.

Uma demonstração incontestável deste Schumi mais descontraído foi a sua atitude perante as câmeras da televisão italiana, antes de sair a decisão sobre a punição. Sempre sorrindo, ele pediu desculpas aos seus fãs italianos, incluindo o presidente ferrarista Luca di Montezemolo. Na hora em que vi isso, não pude deixar de pensar numa tese meio louca, mas cabível em se tratando de Schumacher. A de que não haveria regra nenhuma no mundo e nem mesmo eventual punição capaz de superar o prazer momentâneo de roubar uma posição da Ferrari ? e, ainda mais, de Alonso ? em Mônaco. Se não foi este o instinto que moveu Schumacher naqueles últimos 300 metros de pista, pelo menos na hora da resposta ao torcedor italiano, o que eu vi expresso no largo e irônico sorriso foi este sentimento de prazer. São estes momentos que, aos poucos, vão trazendo o alemão de volta à competitividade. Quem não está gostando nada disso é Nico Rosberg.

Com apenas seis corridas disputadas, o australiano Mark Webber já é o quarto piloto a ocupar a liderança este ano. Mas existe o risco de as trocas de liderança não serem mais tão frequentes daqui por diante, agora que a Red Bull alcançou a posição em que já poderia estar há muito tempo.

Na tentativa de renovar as esperanças de Alonso e Massa, a Ferrari leva para a Turquia uma nova versão do sistema de duto de ar via cockpit. A McLaren também deve aparecer melhor no ótimo circuito turco. Mas a Red Bull está acima das duas. O espetáculo do domingo passado já é o capítulo de maior sucesso da curta história desta equipe criada há apenas seis anos. E poucas vezes vi uma comemoração como a deles. Começou com os mecânicos pulando na piscina enquanto os chefes, engenheiros e pilotos ainda enfrentavam o batalhão de jornalistas. Aos poucos eles foram se juntando aos mecas e, quando chegou a vez dos pilotos, os dois já vieram tirando o macacão para mergulhar na piscina forrada de aço de inox construída no terraço do motor-home instalado sobre o mar.

Tem razão o Mark Webber ao descrever aquele como o melhor dia da vida dele. Mas é também o grande dia da jovem equipe Red Bull. É muito bom vivenciar momentos de alegria como este. Aliás, falando em gente alegre, e já entrando em clima de Copa, não deixem de ver uma mostra de inteligência e humor do brasileiro no Twitter: #frasesdeonibusdeselecao.