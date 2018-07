Ele já pensou no que pensamos

Alguns craques que estarão em campo neste fim de semana subverteram essa crença. O Brasil, claro, quer saber se Kaká chegará à África do Sul livre da pubalgia e se a base da nossa defesa, que atua pela Inter de Milão, será capaz de parar o imparável Messi. Mas, neste momento, acima de tudo, nossa torcida está com os olhos voltados para as decisões estaduais, sobretudo a do Campeonato Paulista. E esse interesse todo tem uma explicação. Ora, se é verdade que a lista final de Dunga, a ser divulgada no mês que vem, estará cheia nomes manjados de atletas que jogam lá fora, a única chance de alguma novidade passa pelos craques que vêm gastando a bola por aqui. São esses nomes - e não os dos estrangeiros - que ocupam todo o espaço nas mesas dos bares e cafeterias das empresas, ambientes consagrados para a arte de jogar conversa fora com o futebol nosso de cada dia.

Estou falando, eu e todo o Brasil, dos nomes de Neymar, Ganso, Hernanes e Dagoberto. Nomes que não constaram da lista de Dunga para o último amistoso antes da Copa do Mundo. Nomes que, se confrontados com outros que estão na lista, deveriam no mínimo tirar o sono do treinador. Respeito a opinião de Dunga, que defende o histórico dos últimos anos de trabalho como o principal fator para um atleta garantir presença na lista. Mas, como também respeito a inteligência do gaúcho, tenho certeza de que ele cogita, sim, fazer ajustes em sua lista. Esses ajustes podem ser compulsórios, em função de contusões, bem como podem ser técnicos. Insisto: não seria razoável imaginar que Dunga, uma pessoa que vive do futebol e conhece a máxima que diz que "futebol é momento", possa estar ignorando as atuações espetaculares dos quatro jogadores que citei.

Numa seleção que atualmente tem Gilberto deslocado pela lateral, os tarimbados Kléberson e Gilberto Silva em fase de pouco brilho, Nilmar entusiasmando tão pouco quanto o Villarreal, além da incógnita Adriano, não é absurdo imaginar que Neymar, Ganso, Dagoberto e Hernanes possam figurar na lista final de 23 nomes. Vou mais longe: acho praticamente impossível que um desses nomes não figure na lista. E, nesse aspecto, a aposta mais óbvia é por um dos santistas. Ou os dois.

Os meninos da Vila estão voando baixo. O jogo pode estar 7 x 1 ou 9 x 0 para o Santos, já nos minutos finais. Não importa: lá vão os jovens craques, marcando forte, partindo em alta velocidade, tabelando e finalizando como se o jogo estivesse apenas começando. O time do Santos joga os 90 minutos pensando em marcar mais um gol. Ou melhor, joga os 90 minutos pensando em marcar mais três gols! E grande parte dessa volúpia desenfreada, dessa eficiência desconcertante, tem a ver com o trio Ganso - Neymar - Robinho. Futebol é fase, isso eu já disse. Mas futebol também é entrosamento. Com o trio santista na seleção, ainda que nem todos como titulares, Dunga teria uma incomparável carta na manga.

Imaginem um daqueles jogos - e toda Copa tem um assim - nos quais nada funciona. Uma partida contra um adversário retrancado, diante do qual Ramires está rendendo pouco, ou Kaká está sofrendo com a dura marcação, ou os atacantes não conseguem armar tabelas. Agora imagine se, num momento desses, Dunga tivesse a chance de mandar a campo o endiabrado trio do Peixe. O amigo leitor já pensou nisso? Pois pode ter certeza de que Dunga também.