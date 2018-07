Ele nos fez vislumbrar o que poderia ser a perfeição

Para os que o vimos jogar, causa espanto o aniversário de 70 anos de Pelé. De certa forma, em nosso imaginário, é como se ele estivesse sempre por aí, a jogar em algum campo perfeito e imaterial, fora da dura realidade, da várzea da nossa vida cotidiana.

Pelé é um fenômeno de longevidade. Deixou a seleção em 1971; o Santos, em 1974. Os anos no Cosmos não contam - é como se não tivessem existido. Então, são 36 anos que Pelé não joga bola no Brasil. E, no entanto, é como se nunca houvesse parado. Quando vemos uma jogada fenomenal, falamos que foi digna de Pelé. Um gol fora de série? Gol de Pelé. E dizemos isso com a maior desfaçatez, esquecidos do poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, e sua frase definitiva: "Difícil não é fazer mil gols como Pelé; difícil é fazer um gol de Pelé." Na maneira sutil de articular a frase, Drummond dizia que o que importa não é o número; interessa é o estilo inimitável. Mil gols alguém pode vir a fazer; um gol como ele, ninguém. Drummond era um Pelé das palavras.

Gol de Pelé. Podia ser tão complicado quanto aquele da Rua Javari, do qual não existem imagens , e por isso foi recriado em computador no filme Pelé Eterno. Podiam ser os incontáveis gols simples que Pelé marcou ao longo de sua carreira. Sim, porque às vezes ele levava a arte a requintes impensáveis, mas também era mestre na simplificação de jogadas, escolhendo o caminho mais direto para chegar à meta adversária. Ou seja, Pelé podia ser um artista tanto barroco quando minimalista. Podia esbanjar sua técnica como um milionário ébrio ou poupá-la como um avarento lúcido. Ele nos fez ver a beleza da complexidade e a beleza do despojamento.

Também nos fez vislumbrar possibilidades insuspeitadas, mesmo nos gols que não fez. O drible sem bola em Mazurkiewicz, ou a cavada de setenta metros contra o goleiro Viktor, mostraram que lances como estes eram realizáveis. Que outros tenham conseguido marcar lá onde ele falhou, não tem tanta importância quanto o fato de ele ter mostrado que aquilo poderia ser feito.

A simples presença de Pelé imantava um jogo com tal tensão que tornava tudo diferente. Isso porque na cabeça de todos, companheiros de clube, adversários e torcida sempre ficava a dúvida: "O que ele vai aprontar?" Pelé tinha o respeito do adversário. Lembro que quando os alto-falantes do estádio anunciavam a escalação do Santos, os nomes eram vaiados, um a um. Quando chegava a vez dele, a torcida adversária calava. Se alguém vaiava, era repreendido: "Não vaia, que o Negão fica nervoso..."

Sim, amigos, Pelé nos acostumou muito mal. Deu-nos a felicidade de descobrir e fruir, ano após ano, o melhor futebol do mundo. Mostrou a que nível pode subir a arte do jogo da bola. Deu-nos uma ideia bem concreta do que pode ser a perfeição. Assim, quando queremos saber o que é jogar bem o futebol, basta evocar Pelé, da mesma maneira que evocamos Bach quando queremos saber o que é a grande música, ou Michelangelo quando se trata de definir o sublime da escultura, ou Machado de Assis, quando falamos do ápice da literatura. Nesta data, só podemos agradecer ao Rei e desejar-lhe vida longa e feliz. Para nós, ele já é eterno.