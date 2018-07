Eleições não interferem nas obras, diz Aldo O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, garantiu ontem que os resultados das eleições não vão interferir no andamento das obras para a Copa de 2014. "Trabalhamos nas sedes com os mesmos níveis de comprometimento e cooperação e isso vai se manter", disse em entrevista à rádio Estadão/ESPN.