Eleita melhor do mundo pela Fifa em 2014 se aposenta aos 28 anos por lesão De janeiro de 2015 até esta quinta-feira, a carreira da alemã Nadine Kessler foi do céu ao inferno. Eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa em 2014, e premiada em cerimônia realizada no início do ano passado, a atleta de 28 anos passou a sofrer com uma lesão crônica no joelho, que se tornou insustentável até esta quinta, com o anúncio de sua aposentadoria.