Elenco alviverde fica aliviado com o bom resultado

SÃO PAULO - O Palmeiras bem que precisava de um resultado positivo na estreia para poder voltar às pazes com a torcida. Afinal, nesta temporada a equipe foi abalada pela eliminação do Campeonato Paulista pelo Corinthians e pela queda humilhante da Copa do Brasil diante do Coritiba. Então, a vitória sobre o Botafogo, longe de São Paulo, teve um sabor de reabilitação, segundo o atacante Kleber, autor do gol da vitória. "Foi no interior, mas os torcedores da capital também vieram aqui. E vamos precisar de todos eles, porque a caminhada do Campeonato Brasileiro é longa e difícil", disse.

Satisfeito pelo gol - depois de um jejum de quase 40 dias -, o Gladiador se considerava mais satisfeito pelo fato de o time ter começado a campanha com um resultado positivo. "O mais importante, além da homenagem pelos 100 jogos e o gol, foi a vitória."

O goleiro Marcos também saiu de campo satisfeito e não escondeu um certo alívio pela conquista dos três pontos na primeira partida. "Essa vitória deixa todo mundo feliz para trabalhar na semana", declarou. Marcos estava tão contente que até citou o técnico Muricy Ramalho, agora no Santos. "O importante é sempre ganhar", afirmou.

