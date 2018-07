Elenco do Barça vale por quatro times do Santos

Quando se leva em conta o valor de mercado de cada jogador do elenco de Santos e Barcelona, o time espanhol dá de goleada. Recheado de estrelas e com a equipe titular avaliada em mais de R$ 1 bilhão, segundo estimativa da Pluri Consultoria, o Barça vale mais de quatro vezes a soma dos titulares do adversário.

Fernando Pinto Ferreira, economista e especialista em Pesquisa de Mercado, Gestão e Marketing do Esporte, fez o estudo levando em conta o valor de mercado de cada atleta. Ele deixou de incluir o valor da marca ou qualquer outro tipo de ativo que seria mais difícil de precisar.

O poder econômico do Barcelona chama a atenção na comparação entre os atletas mais valiosos. No ranking dos dez mais caros, apenas Neymar se intromete no meio dos adversários.

Messi é o mais valioso, com preço estimado em R$ 244 milhões. Logo a seguir vem Iniesta, que custa R$ 159 milhões. E na 3ª posição está Fabregas, que se transferiu nesta temporada para o clube e vale R$ 134 milhões.

Só então aparece Neymar, o jogador mais caro do futebol brasileiro. O estudo aponta que ele vale R$ 122 milhões, deixando para trás Xavi e David Villa (R$ 110 milhões). Piqué, com R$ 94 milhões, está em 7º. Completam o ranking o brasileiro Daniel Alves (R$ 87 milhões), o volante Busquets (R$ 87 milhões) e o atacante Pedro (R$ 68 milhões).

Quase um time. Para se ter ideia da disparidade entre os clubes, o argentino Javier Mascherano, volante reserva do Barcelona, vale R$ 61 milhões, o mesmo do santista Paulo Henrique Ganso, segundo jogador mais caro do time paulista, atrás só de Neymar.

Outro ponto que chama a atenção é que, se somar os valores de Messi e Daniel Alves, quase daria para comprar todo o time do Santos, com titulares, reservas e Neymar. Só os dois jogadores estão estimados em R$ 330,6 milhões, contra R$ 332 milhões do elenco santista de 22 jogadores.

O interessante é que a participação de Neymar no valor total do Santos é muito maior que a de Messi para o Barça. O brasileiro equivale a 45,9% do time titular e a 36,7% do elenco. Já o argentino, 22,2% da equipe titular e 16,3% do elenco.