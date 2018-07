Elenco do São Paulo comemora a dedicação de todos pela goleada

SÃO PAULO - Mesmo tendo encaminhado a classificação para a próxima fase, os jogadores do São Paulo querem evitar o clima de euforia e pedem concentração para o duelo de volta em La Paz, na semana que vem. Além da goleada sobre o Bolívar, por 5 a 0, o elenco comemorou a apresentação e entrega em campo. "Estamos formando um grupo forte e isso é muito bom. Todos correram bastante e conseguimos um resultado importante, mas não tem nada definido. Precisamos manter os pés no chão", afirmou o zagueiro Lúcio, que fez seu segundo jogo pela equipe.

A delegação do São Paulo viajará para Santa Cruz de La Sierra já na segunda-feira e irá para La Paz apenas no dia do jogo. A ideia da comissão técnica é minimizar os efeitos dos mais de 3,6 mil metros de altitude e evitar um desgaste excessivo do grupo.

Enquanto se planeja para o segundo confronto, o clube tenta se armar nos bastidores para evitar a perda de mando de campos ainda por causa da confusão na final da Copa Sul-Americana contra o Tigre. Os dirigentes não admitem publicamente, mas têm receio de que o São Paulo seja punido por causa da briga entre seguranças e jogadores do clube argentino. A alta cúpula já faz lobby com o presidente da Conmebol, Nicolás Leoz, para evitar uma punição. O dirigente é bastante próximo do clube.

A partida teve um gosto especial também para Luis Fabiano, que com os dois gols marcados chegou a 91 no Morumbi e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube no estádio ao lado de Müller e França - o líder disparado é Serginho Chulapa, com 135. Apesar da marca e dos excelentes números até aqui (marcou três vezes em dois jogos), o temperamento instável do atacante falou mais alto e ele terminou o jogo levando um cartão amarelo após discutir com a arbitragem. Na pré-temporada, o camisa 9 disse que queria uma temporada com mais gols e menos cartões.