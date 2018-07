Elenco são-paulino folga, mas 3 titulares vão ao Reffis

Vetado contra o Botafogo de Ribeirão Preto por conta de dores no joelho direito, Dagoberto foi submetido a um exame de ressonância magnética nesta manhã. Os resultados não mostraram nenhuma alteração importante, mas o atacante segue sem poder treinar com o restante do grupo.

Também nesta segunda-feira, Dagoberto fez tratamento intensivo em dois períodos e continuará sendo reavaliado diariamente pelo departamento médico até voltar a ter condições de jogo.

No Reffis, Dagoberto teve a companhia de Ilsinho e Alex Silva. O lateral, que tem atuado mais como meia-direita com Carpegiani, sente dores na coxa direita por conta de uma ''paulistinha'' e, de acordo com o departamento médico do clube, será liberado para os treinos tão logo apresente evolução no quadro clínico.

Já Alex Silva faz fortalecimento muscular na perna direita, tem evolução "satisfatória", de acordo com os médicos do São Paulo, mas não tem seu retorno garantido contra a Portuguesa, próximo compromisso do time tricolor, no domingo.