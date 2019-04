Eliane Martins obtém índice do salto em distância para o Mundial de Atletismo

Eliane Martins brilhou nesta sexta-feira na disputa do Arnie Robinson Invitational, realizado no San Diego Mesa College, nos Estados Unidos. A brasileira venceu a disputa do salto em distância e, mais importante, obteve o índice para o Mundial de Atletismo ao alcançar 6,74 metros.

A marca mínima para obter a classificação é de 6,72m. Assim, Eliane a superou em dois centímetros, sendo que em 2 de março a brasileira já havia alcançado o índice para os Jogos Pan-Americanos de Lima, em agosto, com 6,62m. Agora, então, também está assegurada mo Mundial, que ocorrerá em Doha, de 27 de setembro a 6 de outubro.

O evento em San Diego também contou com a participação e vitória de outros brasileiros. O velocista Paulo André Camilo fez 10s28 para vencer os 100m rasos, Gabriel Constantino ganhou os 110m com barreiras, com 13s86, após ser o segundo, com 10s41, na disputa vencida pelo compatriota. Fernanda Raquel Borges triunfou na disputa do lançamento do disco com 60,70m, enquanto Juliana de Menis Campos foi a primeira colocada no salto com vara, com 4,10m.

O evento em San Diego fez parte de um camping de atletas brasileiros no Centro de Treinamento Olímpico de Chula Vista, iniciado em 20 de março e que prosseguirá até 25 de abril. O grupo também conta com Alison Brendom dos Santos, dos 400m e 400m com barreiras, e Thiago Braz, do salto com vara.