Elias e Gabriel reforçam o meio-campo O clube carioca acertou com o Sporting de Lisboa o empréstimo por um ano do volante Elias, ex-jogador do Corinthians. Ao fim do acordo o Flamengo terá opção de comprar os seus direitos econômicos. Gabriel, que fez um bom Brasileiro pelo Bahia, teve 50% de seus direitos comprados por R$ 6,7 milhões - o Flamengo contou com a ajuda de investidores para bancar a operação - e assinará por cinco temporadas. No final do dia foi anunciado mais um reforço: o lateral-esquerdo João Paulo, que pertence ao Desportivo Brasil e jogou o Brasileiro pela Ponte Preta.