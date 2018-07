Eliminação com agressão na Colômbia A derrota por 3 a 1 para o Millonarios, em Bogotá, resultado que eliminou o Grêmio da Copa Sul-Americana, deixou revoltados os jogadores da equipe gaúcha. Tudo por causa do pênalti que resultou no terceiro gol colombiano, marcado já nos acréscimos do segundo tempo - o árbitro viu falta de Werley em Martínez na área.