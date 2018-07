Eliminação, o presente grego aos russos A Grécia calou Portugal em 2004 ao surpreender os donos da casa na decisão e ficar com o título. Ontem, a seleção de futebol feio, defensivo, conseguiu protagonizar mais uma zebra para o mundo do futebol ao eliminar a favorita Rússia. Com vitória por 1 a 0, aliado ao triunfo da República Checa sobre a anfitriã Polônia pelo mesmo placar (gol de Jiracek), gregos e checos estão nas quartas de final e os russos terão de ver os mata-matas de casa.