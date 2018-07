Eliminado da Copa América, técnico do Paraguai pede demissão

"Depois de finalizar a participação do Paraguai na Copa América Centenário, o técnico Ramón Díaz informou que apresentou sua renúncia irrevogável ao cargo. O treinador agradece especialmente ao elenco de jogadores, assim como à comissão técnica, direção e funcionários da APF pela experiência vivida nesses 18 meses", diz comunicado da entidade.

A carta de demissão foi apresentada ao presidente da APF, Robert Harrison, ainda em Filadélfia. Lá, o Paraguai se despediu da Copa América com derrota por 1 a 0 para os EUA. No torneio, também havia empatado em 0 a 0 com a Costa Rica e perdido de 2 a 1 da Colômbia.

No cargo desde outubro de 2014, Díaz deixa o comando da equipe com o Paraguai em sétimo lugar nas Eliminatórias, com nove pontos. O time só venceu Bolívia e Venezuela. Por outro lado, só perdeu do Peru. Empatou com os favoritos Brasil e Argentina.