Eliminado, Palmeiras sonha com fuga da degola

Com a cabeça na luta para deixar a zona de rebaixamento do Brasileiro, o Palmeiras resolveu poupar alguns titulares e acabou sendo eliminado da Copa Sul-Americana ao perder por 3 a 0 pelo Millonarios ontem, em Bogotá. A derrota na Colômbia faz com que as atenções de todos no clube fiquem voltadas apenas para sair da zona da degola do nacional.

O Millonarios foi melhor durante todo o jogo. O meio campo alviverde não tinha pegada. Patrik não se achou em campo, Tiago Real e Daniel Carvalho não sabem marcar e Márcio Araújo, que deveria ser o trinco da defesa, cansou de levar bolas nas costas e ter que sair correndo atrás dos adversários, que tinham como ponto forte a velocidade.

O problema era ainda maior no momento de criação das jogadas. Tiago Real errou quase todos os passes e Daniel Carvalho manteve sua regularidade - foi muito mal na partida. Lá na frente, Barcos tentava jogar sozinho contra, dois, três ou até quatro marcadores. Levou pancada, trombou nos zagueiros, mas não tinha muito o que fazer sozinho, já que Mazinho não estava em uma noite inspirada.

Por isso, o Millonarios chegou como quis na área, principalmente com Cosme e Rentería. O placar não foi dilatado no primeiro tempo graças a dificuldade de finalização dos colombianos. Quando acertava a bola no gol, Bruno faz a defesa, como aconteceu aos 27, quando Ortiz acertou uma bomba de fora da área e o goleiro defendeu.

Foi assim até os 34 minutos, quando após mais uma jogada de velocidade, os colombianos conseguiram abrir o placar. Cosme recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Rentería deixou a bola passar e sobrou para Ortiz acertar uma bomba e marcar um belo gol. E o Palmeiras conseguiu acabar o primeiro tempo sem dar um chute sequer que fizesse o goleiro Delgado ter algum trabalho.

No segundo tempo, o Luan entrou no lugar de Mazinho e deu maior movimentação ao time. Mas justamente quando parecia que o Palmeiras poderia marcar o seu gol, o Millonarios ampliou. Leandro Amaro derrubou Ortiz dentro da área. Rentería bateu rasteiro quase no meio do gol, mas Bruno caiu sentado para o outro lado.

O Palmeiras ainda teve uma grande chance com Barcos, que aos 25, ajeitou, driblou e chutou forte, mas Delgado fez uma boa - e única - defesa em todo o jogo.

Aos 31, Ochoa sacramentou a eliminação do time de Gilson Kleina ao acertar um forte chute e marcar o terceiro gol. No final, Betinho ainda foi expulso. Era o que faltava para o Alviverde entregar os pontos e admitir que sua única preocupação é acabar o ano na Série A do Campeonato Brasileiro.