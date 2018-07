Eliminados, Botafogo e Boavista jogam para cumprir tabela pela Taça Guanabara

Ambos com quatro pontos, Boavista e Botafogo dividem a terceira colocação, com empate até no números de gols sofridos e marcados. Integrantes do Grupo B, os dois classificados da chave são Flamengo e Madureira, que se enfrentam no mesmo horário para definir a primeira colocação.

Com o foco na Copa Libertadores, será mais um jogo em que o Botafogo utilizará um time reserva. Nesta quarta-feira, a equipe alvinegra decide contra o Olimpia, no Paraguai, a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. No primeiro jogo, os brasileiros venceram por 1 a 0 e precisam de um empate na terceira fase eliminatória da competição internacional.

Ainda sem estrear na temporada, com dores musculares, o zagueiro Carli pode ser a novidade neste domingo. Libertado pelo departamento médico, o jogador treinou durante a semana ao lado de Renan Fonseca e não sentiu o incômoda na coxa. Afastado por problemas disciplinares, o atacante Sassá também pode ganhar nova chance.

Após classificação emocionante contra o Ceará, vitória por 1 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil, o Boavista está concentrado para o jogo desta quarta-feira contra a Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo. O time repleto de jogadores experientes, como o goleiro Felipe, o zagueiro Antônio Carlos e o atacante Marcelo Nicácio, decepcionou no Estadual, com apenas uma vitória em quatro jogos.