Elize/Fernanda vence uma e perde outra no vôlei de praia

Pelo Grupo C, as brasileiras passaram sem maiores dificuldades na estreia pelas donas da casa Dyachuk e Dabizha, por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/15. Na segunda partida, no entanto, não foram páreo para as alemãs Aulenbrock e Tillmann e acabaram derrotadas também em dois sets: 21/19 e 21/11.

Nesta quinta, elas voltam à quadra precisando de uma vitória sobre as canadenses MacTavish e Whitaker para se manterem vivas na competição. Também na quinta acontece a estreia da dupla Thiago e Oscar, representantes brasileiros na chave masculina. O Open de Anapa acontece paralelamente ao Grand Slam de Long Beach, no qual estão as principais duplas do País.