Elogiado por Cuca, Robson Bambu tem futuro incerto no Santos

No Santos, o ditado "antes tarde do que nunca" pode ter valia para Robson Bambu. Formado nas divisões de base do clube da Vila Belmiro, o jovem zagueiro, de 20 anos, começou a receber as suas principais oportunidades no time principal logo quando pode estar próximo do fim da sua passagem pela equipe profissional.

Principal novidade na escalação do Santos na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, sábado, o Maracanã, Robson Bambu não tem futuro garantido no clube. O contrato do jogador se encerra antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro, em pouco mais de dois meses, no dia 10 de novembro, e ainda não há acordo para que seja renovado.

Até algum tempo atrás, Robson Bambu era apenas a quinta opção para a zaga do Santos e só havia atuado três vezes no Campeonato Paulista, sendo que apenas em uma delas o técnico que estava à frente do time na época - Jair Ventura - não havia poupado os titulares, no confronto com o Palmeiras, quando ele saiu do banco de reservas para substituir Luiz Felipe, contundido.

Só que esse cenário se alterou nas últimas semanas. Antes titular absoluto, David Braz se transferiu para o futebol turco. Além disso, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe sofreram lesões musculares, ficando indisponíveis para o técnico Cuca, que, então, recorreu ao jovem, de 20 anos.

Por causa das contusões dos companheiros, Robson Bambu entrou no decorrer dos recentes confrontos com Bahia e Independiente. E também recebeu a chance de ser titular diante do Vasco, ao lado de Gustavo Henrique. Com atuação segura, especialmente em jogadas aéreas, recebeu elogios de Cuca após o confronto no Maracanã.

"É um menino que está pronto para jogar. Entrou no Maracanã pela primeira vez e fez um jogo primoroso. É difícil marcar um atacante manhoso como o Maxi (López). Ele é leve, rápido e antecipou as jogadas como a gente pediu", afirmou o treinador.

Os elogios de Cuca podem ser um aliado para Robson Bambu conseguir uma extensão de contrato com o Santos. Ao mesmo tempo, porém, ele tem a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube e deixar a Vila Belmiro em breve gratuitamente.

Vivendo essa fase de incerteza, Robson Bambu deve ganhar nova chance de exibir o seu futebol - para o Santos e potenciais interessados - na quinta-feira, quando o time vai encarar o Grêmio, no Pacaembu, pela 23ª rodada do Brasileirão.