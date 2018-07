Elton elogia torcida e Tite após ser decisivo na virada

O atacante que todos esperavam para esta temporada era Adriano, mas o Imperador continua fora de forma e afastado.

Elton começou no banco, entrou no segundo tempo e, com um minuto em campo, já marcava seu gol, num chute rasteiro de dentro da área.

"Para mim foi ótima essa estreia oficial fazendo um gol", disse o jogador, que havia atuado no amistoso contra a Portuguesa. "Tenho de agarrar minha chance, porque a concorrência aqui no Corinthians é grande."

Elton disse que a alteração de Tite foi fundamental para o time conseguir a vitória. "Ele foi inteligente, viu que tinha de botar um homem de área a mais. O Mirassol marcava bem, e nosso gol só saiu dessa maneira."

Ele disse ainda que ficou surpreso com o apoio da torcida, que empurrou o time mesmo atrás do placar. "Isso foi emocionante e influenciou no resultado."

Já Emerson justificou a atuação abaixo do esperado pela falta de ritmo do time. "Precisamos adquirir a forma o mais rápido possível."

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira contra o Guaratinguetá fora de casa.

Tite pode poupar alguns jogadores. O que é certo é que Adriano não joga e continua sem previsão de retorno.