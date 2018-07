Elton vai ser a novidade no ataque corintiano em amistoso contra Lusa

SÃO PAULO - O técnico Tite vai repetir no amistoso do Corinthians contra a Portuguesa, hoje, às 21 horas, no Pacaembu, a estratégia que usou diante do Flamengo - empate por 2 a 2 em Londrina. Ele preparou dois times. Cada um deles jogará 45 minutos. Com isso, o técnico espera dar ritmo de jogo para todos os atletas.

A novidade entre os titulares será a estreia de Elton, que veio do Vasco. O atacante ganhou a vaga porque Liedson será poupado para se precaver de lesões e Adriano está fora do jogo.

A outra alteração na equipe será de ordem tática. Como no último domingo Tite começou com dois meias, ele preferiu testar uma formação com três atacantes. "O time vai jogar (hoje) com uma linha de três. Elton, Willian e Emerson. E o Alex atrás", afirmou o técnico, que deu a receita para o sucesso. "É um amistoso, sim, mas temos de estar ligados. A única diferença é que não valem os três pontos. Temos de jogar em alta rotação, ser agressivos."

Além de Elton, outro reforço que fará sua estreia é o meia Vítor Junior, ex-Goiás. Ele vai entrar no segundo tempo.

Cássio, goleiro, Filipe, zagueiro, e Gilsinho, atacante, recém-contratados, ficam mais uma vez fora do amistoso.

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado, contra o Mirassol, no Pacaembu, às 17 horas.

Lusa. A Portuguesa manteve a base campeã da Série B. Jorginho continua no comando da equipe e vai repetir a formação que vinha jogando no ano passado, além de escalar alguns reforços, casos dos atacantes Rodriguinho e Vandinho.

CORINTHIANS - Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Willian; Elton e Emerson. Técnico: Tite.

PORTUGUESA - Wéverton; Luis Ricardo, Leandro Silva, Renato e Marcelo Cordeiro; Boquita, Léo Silva, Henrique e Edno; Vandinho e Rodriguinho. Técnico: Jorginho.

Árbitro - Não divulgado; Horário - 21 horas (de Brasília); TV - SporTV; Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).