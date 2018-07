Em 1.º, Martine/Kahena e Patrícia Freitas garantem pódio na Copa do Mundo

Antes mesmo da disputa da medal race, neste sábado, o Brasil já garantiu que vai subir duas vezes ao pódio da final da Copa do Mundo de vela, que está sendo realizada em Santander, na Espanha. Nesta sexta-feira, Patrícia Freitas, na classe RS:X, e as campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze, na 49erFX, avançaram em primeiro lugar para a regata decisiva, além de já terem garantido suas medalhas.

A melhor situação é a de Patrícia Freitas. A brasileira vem tendo desempenho praticamente perfeito em Santander e venceu as três regatas realizadas nesta sexta-feira. Com isso, lidera a disputa com 23 pontos perdidos, 20 a menos do que a chinesa Yunxiu Lu. A russa Stefania Elfutina está com 55 pontos perdidos, na terceira posição.

Essa classificação deixa a brasileira com a medalha de prata garantida. E Patricia Freitas só precisará completar a medal race neste sábado sem ser desclassificada para assegurar o ouro da competição na Espanha.

Também nesta sexta-feira, Martine e Kahena venceram uma regata e ficaram em terceiro e oitavo lugar nas outras. Com isso, somam 35 pontos perdidos, na liderança, contra os 38 das britânicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey e os 47 das francesas Lili Sebesi e Albane Dubois.

"Hoje (sexta-feira) as regatas foram do lado de fora, então tinha muita onda e foi difícil velejar. Em geral tivemos um dia bom, com uma regata ruim, mas na última ficamos em primeiro e seguramos a liderança", contou Kahena.

Essa classificação já garante ao menos o bronze para Kahena e Martina. Mas elas tentarão, neste sábado, assegurar o ouro, repetindo as conquistas que obtiveram nas etapas de Miami e Hyères da Copa do Mundo nesta temporada.

"Amanhã (sábado) temos três pontos separando a gente das nossas adversárias, então será bastante disputado. É bem interessante velejar aqui, temos boas recordações do nosso mundial em 2014. Vamos dar o nosso melhor e curtir a velejada" disse Martine Grael.