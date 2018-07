Em 1948, Londres teve o rádio. Em 2012, a TV HD

As mídias eletrônicas também prometem agitar os Jogos e os resultados obtidos pelos atletas nas quadras, piscinas e ginásios deverão ser discutidos imediatamente. Se o Facebook tinha 100 milhões de usuários na Olimpíada de Pequim há quatro anos, hoje são mais de 750 milhões.

A Interpol espera que as redes sociais também sejam um ótimo instrumento contra possíveis distúrbios que possam acontecer durante os Jogos. Os organizadores aguardam pela ajuda das pessoas na identificação de desordeiros e criminosos. A polícia inglesa pretende implantar um site interativo para ter informações imediatas do que acontece de errado pela cidade.

O Comitê Organizador prevê gastar R$ 1,5 bilhão com tecnologia. O Centro de Operações terá 450 funcionários se revezando nas 24 horas do dia, no bairro de Canary Wharf, para que nenhuma informação seja dada com atraso, por menor que seja, nas 94 arenas de competição do evento esportivo.

A expectativa é de que os Jogos de Londres transmitam para a imprensa mundial todos os resultados em tempo real, com 30% a mais de armazenamento do que em Pequim/2008.

Uma das inovações tecnológicas, à disposição em Londres este ano, é que todos os resultados dos 26 esportes olímpicos sejam fornecidos aos comentaristas e jornalistas por meio de dispositivos com tela sensível ao toque.

Bilhões de PCs. Estimativas apontam que cerca de 8,5 bilhões de PCs, smartphones e tablets estarão conectados à internet durante a Olimpíada, transformando os Jogos de Londres no evento mais "inteligente" da história.

A Virgin Media anunciou que vai oferecer conexão Wi-Fi gratuita a todos os usuários do metrô de Londres durante a Olimpíada. Os passageiros poderão conectar seus smartphones, tablets e notebooks à rede gratuita enquanto estiverem circulando pelo saguão e plataformas do metrô a partir de julho e até o fim dos Jogos Olímpicos.

Com toda esta tecnologia à disposição, os Jogos de Londres já se colocam no primeiro lugar do pódio da informação.