Em 2003, ganhou o 1º brasileiro. E a Tríplice Coroa A temporada em que o Cruzeiro conquistou seu primeiro título brasileiro foi inesquecível. Em 2003, o esquadrão que tinha, entre seus destaques, o meia Alex, foi o ganhador da Tríplice Coroa: encerrou o ano com o Nacional e já havia levado para casa os troféus do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil, feito que ainda não foi igualado por nenhuma outra equipe do País.