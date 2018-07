Em 4º no ranking da canoagem, Ana Sátila se vê perto de uma medalha Fora do radar na maior parte das previsões de medalha do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio, Ana Sátila tem boa chance de surpreender. Caçula da delegação brasileira que foi a Londres, quando tinha 16 anos, ela teve boa participação nas três etapas da Copa do Mundo de Canoagem Slalom realizadas no primeiro semestre de 2016. Não subiu ao pódio, mas somou resultados que a colocam no quarto lugar do ranking da Federação Internacional de Canoagem (ICF, na sigla em inglês).