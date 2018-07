Em 54º lugar, Maya comemora resultado nos Jogos de Inverno de Sochi

SOCHI - A brasileira Maya Harrisson conseguiu nesta terça-feira o 54º lugar na prova do slalom gigante do esqui alpino, entre as 67 atletas que terminaram a disputa nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi. Ela comemorou o resultado e disse que seu objetivo foi cumprido, ao superar a performance que teve na edição anterior do evento, há quatro anos, em Vancouver, no Canadá.

"Meus objetivos aqui em Sochi são melhorar os resultados de Vancouver e eu já consegui na primeira prova. Estou feliz, satisfeita com a minha performance", afirmou Maya, que não tinha sequer completado a prova do slalom gigante nos Jogos de 2010. "A prova foi muito dura, com muita chuva. Eu não conseguia ver muito bem", completou.

Maya, que deixou o Brasil antes de completar um ano e foi morar na Suíça, ainda estará em mais uma prova nos Jogos de Sochi. Na sexta-feira, ela irá competir no slalom, a mais técnica disputa do esqui alpino. Em Vancouver, conseguiu a 48ª colocação e espera agora melhorar essa posição. "Será uma nova prova, diferente do slalom gigante. Estou ansiosa por disputar. Tomara que o tempo esteja bom", disse a atleta brasileira de apenas 21 anos.

"É sempre um prazer competir pelo meu País. Fico feliz em apresentar o esqui alpino para vários brasileiros que não conhecem os esportes de inverno", finalizou Maya, que mora hoje na Suíça e treina na Itália.