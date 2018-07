Em 80º, brasileiro fica 'muito satisfeito' com desempenho em Sochi

SOCHI - Leandro Ribela é apenas o 1.590.º colocado do ranking mundial do esqui cross country sprint, mas terminou na 80.ª posição a prova desta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Sochi, completando a fase classificatória na frente de outros cinco esquiadores - um chinês não chegou. Mesmo eliminado, uma vez que precisava ficar entre os 30 melhores, ele comemorou o resultado.

"Estou muito feliz com a minha prova. Meu objetivo era conseguir alcançar o máximo do meu esforço físico e mental durante a prova e eu consegui. Cheguei no meu limite. Na parte técnica fiz uma prova muito boa, dentro do que eu tinha planejado e psicologicamente estava muito focado. Então estou muito satisfeito com a minha participação na prova", comentou o atleta, de 33 anos, que é o líder do ranking latino-americano do sprint, superando rivais chilenos e argentinos, que têm mais facilidade de treinar na neve.

Ribela, porém, ficou longe do seu recorde pessoal, que são os 225.13 pontos FIS que fez em Östersund (Suécia), em dezembro. Em Sochi, marcou 303.93 pontos - pelos critérios da Federação Internacional de Esqui, quanto mais próxima do zero a pontuação, melhor.

Outra brasileira que competiu no sprint foi Jaqueline Mourão. Em sua quinta Olimpíada, manteve a média. Completou na 65.ª colocação entre 67 atletas. Nas outras duas edições de Jogos de Inverno de que participou, na prova de 10km também do esqui cross country, foi 67.º em Turim/2006 e 66.ª em Vancouver/2010. Nessas oportunidades, porém, havia mais atletas inscritas (respectivamente 72 e 78).

"Foi uma prova muito desafiadora pra mim que sou uma atleta de longa distância. Mas como sou líder do ranking, tanto de velocidade quanto de longa distância, a gente decidiu por colocar o Brasil pela primeira vez em uma prova de velocidade. Foi bom, dei tudo o que pude e saio satisfeita", disse Jaqueline.

Em Sochi, nem Leandro nem Jaqueline disputarão a prova longa do esqui cross country estilo livre, da qual ambos participaram em Vancouver. Ele volta ainda nesta terça-feira para o Brasil. Ela ainda compete novamente no biatlo, na sexta-feira, na prova individual de 15km. Na estreia brasileira nos Jogos de Sochi, domingo, ela conseguiu apenas a 77.ª colocação entre as 84 participantes dos 7,5km do biatlo.