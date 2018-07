Em 94, clima tenso com a imprensa e distância do povo A exemplo do que vem ocorrendo agora, com reclamações constantes da imprensa pela dificuldade em trabalhar, a Copa de 94 foi marcada pela distância entre o time e os jornalistas. E, de maneira indireta, com o próprio torcedor, privado de notícias e imagens de bastidores que sempre apimentam um Mundial.