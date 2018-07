Em alta, Doda Miranda vence GP de hipismo na Suíça O cavaleiro brasileiro Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, conquistou neste domingo o título do GP de Genebra, na Suíça, que é um dos concursos mais tradicionais do mundo. Montando AD Ashleigh Drossel Dan, o medalhista olímpico foi imbatível no GP com obstáculos a 1,60 metros de altura. Com um duplo zero e o tempo de 41s72, Doda Miranda conquistou mais um GP na temporada, coroando o brilhante ano que vem tendo, o melhor de sua carreira.